El potente mensaje de Naya Fácil al defender su polémico peinado: “Aprendan a respetar, a abrir sus mentes”

La influencer Naya Fácil salió a defenderse de las críticas que ha recibido en redes sociales por su nuevo peinado.

Y es que la emprendedora se hizo unas estrafalarias y gruesas trenzas que llamaron la atención de los internautas, quienes hicieron memes en la red social Twitter comparándola con diversas imágenes.

“Chiquillos, comencé a revisar Twitter y vi que la mayoría me pela. A mí me gusta como me quedó el look, de verdad que sí. No pueden ser así, porque es algo que a mí me gusta”, partió diciendo la influencer.

“No me gustan las trenzas delgaditas, porque todas se hacen las trenzas delgaditas y una debe marcar la diferencia. Las chicas me la ofrecieron, pero literal que, niña que yo veo, tiene esas trenzas. Y yo quería unas más distintas que el resto”, complementó.

En ese sentido, hizo un llamado para que los chilenos abran su mente y no sean tan conservadores al ver propuestas estéticas más ruptiristas o fuera de lo común. “¿Saben cuál es el problema del chileno?, el problema del chileno es que piensa que porque todas las demás niñas andan con lo mismo, se ve bien. Y nadie anda con esta trenza, este pedazo de trenza, y todos critican”, continuó.

“Aprendan a respetar chiquillos, aprendan a abrir sus mentes. No porque todas ocupen trenzas pequeñitas quiere decir que a todas nos guste. A mí no, a mi me gusta verme muy distinta a, quizás, las demas chicas. Y a las chicas les gustan las trenzas pequeñas, bacán, pero no a todos nos gusta lo mismo”, reflexionó.

Además, contó que se fue a hacer ese peinado porque pronto emprenderá un viaje al extranjero. “Ese fue uno de los motivos también por el que me atreví a hacerme este tipo de trenzas, porque yo en menos de siete días me voy afuera de chile, me voy con este tremendo look, porque afuera tienen pensamientos mas liberales”, reveló.

Por último, aunque llamó a que las personas dejaran de criticar al resto por la manera en que se ven, advirtió que “menos mal que a mi no me afectan los comentarios, porque sino estaría mal”.

Las reacciones

Los usuarios de Twitter ocuparon sus cuentas para comparar el peinado de la influencer con variadas imágenes que encontraron en Internet. Estas fueron algunas de ellas.

El nuevo look de la naya facil me recordó esto pic.twitter.com/3kmWiWXwFi — Midnights✨ (@cataswiftie17) February 25, 2023