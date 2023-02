“No quiero que se burlen de mí”: Naya Fácil se deshace de sus trenzas tras quedar afectada por molestas críticas

La influencer Naya Fácil decidió deshacerse de sus trenzas luego de una serie de cuestionamientos que ha recibido por parte de sus seguidores y de internautas en las redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, la emprendedora se mostró muy afectada por los comentarios que le han hecho por el particular peinado, acusando que las personas están acostumbradas a juzgar la apariencia de los demás sin que nadie pida su opinión.

Naya Fácil se había hecho las trenzas el pasado sábado y muy rápido comenzó a ser criticada y molestada con una diversidad de memes que se difundieron por Internet.

Pero también los usuarios le escribieron directamente a la influencer, lo que provocó su colapso y su decisión de terminar con las trenzas.

“Yo no soy una persona que bloqueo, no bloqueo a nadie. Porque la gente que me tira mierda o algo quiero que se de cuenta y quiero que esté atenta a mis historias de cómo uno puede progresar o equivocarse en la vida. Y me voy a sacar las trenzas, lo digo públicamente”, comenzó diciendo Naya a través de sus stories.

“No estoy dispuesta a aguantar todos los comentarios de mierda que yo he rebcibido. Me arruinaron po hueón, si cómo yo voy a andar con algo que todo el mundo ha opinado mal. Así que me las voy a sacar, me las estoy sacando”, siguió.

Luego, aclaró que su determinación no tiene relación con el peinado ni con las personas que hicieron el trabajo. “Pido disculpas también a las niñas de las trenzas, son unas secas, son seqúisimas, no tiene nada que ver con ellas, solo que no voy a estar aguantando clases de comentarios, de burlas. Así que me las estoy retirando para que todos se queden felices, todos los que están preocupados por mi apariencia, quédense tranquilos”, expresó mientras se deshacía del peinado.

Finalmente, apareció con su pelo natural, tal como lo tenía antes de las trenzas y manifestó que “ahí me saqué las trenzas, para que todos sean felices y no sigan opinando de mi, por favor. No quiero que se burlen de mí, no quiero. Ojalá entiendan que no hay que opinar del resto, ustedes no saben el daño que hacen”, cerró.