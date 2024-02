Mal de amor: Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al revelar fallida relación abierta

Naya Fácil volvió a la soltería. La influencer se abrió con sus seguidores y reveló que se encuentra sufriendo una triste decepción amorosa, pues decidió ponerle fin al romance que llevaba desde hace algunas semanas.

La joven hizo un desahogo a través de un video que compartió en TikTok, donde explicó sin mayor rodeos que desde hace un tiempo “yo estaba conociendo a alguien pero eso ya fue, se terminó”.

Según explicó, ella estaba en una relación abierta en donde “cada uno podía hacer lo que quisiera, porque no somos dueños de nadie. Yo soy súper abierta de mente, pero no me gusta que se rían en mi cara”.

Pero de acuerdo a lo que detalló la personalidad de redes sociales, el problema no pasó por el tipo de relación, sino porque el hombre en cuestión no le prestó la contención que ella necesitaba después de intensas semanas.

La pena de Naya Fácil

Seguido de esa explicación, Naya Fácil compartió una reflexión en sus historias de Instagram en donde reveló que se sentía muy apenada por la decepción amorosa que atraviesa.

“Tengo tanta penita del corazón, pero así es la vida, hay que sonreír aunque uno esté triste. Ya pasará, manden mucho nanai para mí. Me pasa por encariñarme tanto con las personas, y cuando no es mutuo duele mucho”, expresó.

“Yo quería probar algo nuevo, pero definitivamente no sirvo para relaciones abiertas jajaja. Por lo menos lo intenté, aunque haya sido la primera y haya fracasado, lo intenté”, acotó.

