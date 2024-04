Naya Fácil se lanzó contra tiktoker que la criticó por viaje a Europa: “Las personas tontas sienten envidia”

Naya Fácil se defendió luego que un usuario en TikTok cuestionara su “falta de humildad” por mostrar el viaje a Europa que realiza junto a su hermana.

El video al que respondió la creadora de contenido corresponde al de un tiktoker que reaccionó a una historia de Nayadeth en Instagram.

En le registro en cuestión, ella se mostró caminando por las calles de Madrid junto a una botella de espumante y celebrando esta nueva meta cumplida.

Este gesto habría molestado al tiktoker, asegurando que “no cuesta nada no ostentar tanto, cuál es la finalidad de esto. Hay gente que no tiene ni siquiera para ir a Pomaire”.

¿Qué respondió Naya Fácil?

Esta crítica despertó la molestia de Naya, quien explicó que “jamás subiría algo con el fin de hacer sentir mal a alguien, nunca ha sido mi estilo”.

“Me encanta mostrarles lo que está pasando acá, si salgo o no”, continuó, enfatizando en que para ella ha sido “muy cuático ver dónde estoy”.

“Ustedes saber lo que he pasado, les he contado toda mi vida (…) Para nosotras (ella y su hermana) es terrible emocionante, todavía no lo creemos”, afirmó, reiterando en que este viaje era un verdadero sueño que tenía desde que era pequeña.

Asimismo, para responderle directamente al usuario que la cuestionó, decidió compartir una reflexión:

“Siento que las personas tontas y mediocres miran con envidia, y las personas inteligentes miran con motivación y esperanza. Que cuando ven que a alguien les está yendo bien, les motiva a que en algún momento también les irá bien; esa es la motivación que tienen que tener”, cerró.

