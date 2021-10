Naya Fácil sorprendió a sus más de 198 mil seguidores en Instagram al anunciar que emprendió el rumbo hacia Colombia. La influencer nacional fue de viaje al país con algunos amigos, aunque manifestó su deseo de no volver en el corto plazo.

Esto fue revelado mediante sus historias en la mencionada red social. Allí, precisó que actualmente se encuentra residiendo en un hotel ubicado en Barranquilla mientras logra establecerse de manera definitiva en aquella nación.

Para referirse a su paso por Colombia, Naya Fácil quiso entregar un mensaje fiel a su estilo. “Hace mucho calor acá, es muy curioso porque está nublado. Deben estar rondando los 30 grados, según ‘Naya Meteoróloga'”, señaló en Instagram.

Tras esto, un seguidor aprovechó el espacio para consultarse si tiene una fecha de regreso a Chile. Esto fue contestado por ella descartando un retorno en poco tiempo.

Sobre aquello, indicó: “Sabes que ya me adapté a Colombia de verdad. Se me olvidó cómo era Chile (…) No, mentira jajaja. Algún día volveré allá. Ahí les estaré comentando algunas cosas que les iré contando a su debido momento”.

Para finalizar, la influencer se refirió a cómo fue el recibimiento por parte de colombianos. Con respecto a esto, no dudó en destacar la apariencia de las mujeres de aquel país, agregando que las chilenas “somos buena onda”.

“Bueno, las cosas hay que asumirlas como son, las chilenas somos buena onda. Acá son super regias, pongamos a la altura de las mujeres colombianas. Nacen lindas y son súper amables. Es lo que nos tocó chiquillos”, concluyó señalando en la plataforma virtual.