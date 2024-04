La pena de Naya Fácil en su visita al zoológico de Valencia: “Facilines, ustedes creen que…”

Naya Fácil se encuentra cumpliendo su sueño de recorrer Europa, y hace unas horas llegó a Valencia, donde aprovechó la oportunidad de recorrer uno de los zoológicos más famosos del mundo.

El concepto de bioparque, que permite a los visitantes interactuar de forma más cercana con los animales, dejó alucinando a la influencer por la falta de cierres perimetrales en los espacios de estas criaturas, ya que estaba acostumbrada a ver animales salvajes dentro de grandes jaulas.

Naya Fácil conoció a su animal favorito en Valencia

“Están sueltas, chiquillos, literal como gatitos”, partió diciendo la influencer en su primera parada del zoo, el sector de los lémures, los que confundió con suricatas ante el shock de verlos compartir tan cerca de los humanos.

Asimismo, cuando tocó ver al elefante del parque, Naya volvió a emocionarse y preocuparse, en partes iguales. “Están libres, pero demasiado libres“, comentó entre risas, mientras mostraba que efectivamente no había vidrios, sino que el perímetro era cercado por troncos de árboles.

A modo de reflexión, Naya le comentó a sus “facilines” que “igual bueno” el concepto en el parque, permitiendo a los animales tener una vida similar a la silvestre. Sin embargo, sus amigos no estuvieron de acuerdo, por lo peligroso que podía ser.

Casi al finalizar el recorrido, la creadora de contenido conoció por primera vez a su animal favorito, el gorila, no obstante, el animal no parecía alegre. “Ay, me da pena (…) facilines, ustedes creen que vengamos de la evolución de ellos“, consultó Naya.

A esto agregó con tristeza que no sabía por qué la pareja de gorilas estaban tan tristes, comparados a los otros animales del lugar.

