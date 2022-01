Las fiesta de fin de año ya culminaron y en bastantes partes del mundo, brotes de COVID-19 se han desatado dejando múltiples contagiados. En ese sentido, en Chile no fue la excepción y ya se han activado algunas alarmas.

Uno de los posibles afectados es el bailarín Nelson Mauri, quien confirmó mediante un registro en redes sociales que tiene síntomas y que se encuentr aa la espera de un PCR para conocer su resultado.

La situación alarmó a muchos ya que en la actualidad, Nelson es DJ y fue uno de los protagonistas y encargados de poner la música en una fiesta de Año Nuevo en la ciudad de Talca.

“Estoy tratando de ser super positivo. Pero todos vieron que este fin de semana estuve en una fiesta de Año Nuevo tocando en Talca, y me he sentido super mal. Tengo fiebre, dolor de garganta, olfato tengo. Me duele mucho el pecho”, dijo el artista.

“La verdad es que no es para alarmar a nadie, pero a todos quienes asistieron tomen algunos resguardos. Yo estoy esperando hacer un PCR para descartar cualquier duda frente al Covid”, precisó.