Nelson Mauri reapareció como rostro de nueva campaña de prevención contra ITS

Nelson Mauricio se unió a la ONG AIDS Healthcare Foundation Chile (AHF) para realizar una campaña de prevención sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en un video publicado en Instagram.

En el registro, el ex Mekano hizo un llamado a la utilización de preservativos y a la posibilidad de tomar PREP como método que ayuda a disminuir la posibilidad de adquirir VIH, haciendo hincapié en que no ayuda para otras ITS.

Además, en el video menciona la importancia de realizar exámenes con regularidad, los que son gratuitos en la ONG antes mencionada, misma que entrega los resultados en 20 minutos.

“Los síntomas podrían desaparecer pero la infección podría seguir activa“, menciona Pacheco. Asimismo, la actual figura de Only Fans agradeció a la ONG por invitarlo a ser parte de la campaña.

“¡De verdad, muchas gracias por la invitación! Y colaborar en mi misión de visualizar el PREP”, escribió en la red social.

Revisa el video a continuación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AIDS Healthcare Foundation (@ahfchile)

