José Antonio Neme y polémica con alcaldesa Hassler: “No lo veo como un machismo, fue una falta de respeto”

En un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, asistieron distintos invitados televisivos, entre ellos, la periodista Julia Vidal, el ex animador, Leo Caprile, la actriz Teresita Reyes y el comunicador José Antonio Neme.

En una ronda de preguntas, el conductor del programa, Jean Phillippe Creton le preguntó al periodista sobre su incidente con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, hace unos meses atrás, luego de una “broma sarcástica”, como lo calificó Neme.

“Irací, mamita, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en Torres del Paine o Huilo Huilo, estoy de acuerdo con ella”, dijo Neme en una entrevista con la jefa comunal, donde estaban dialogando sobre la construcción de la Línea 7 del Metro.

“Yo no soy ni tu hija, no soy tu mami. Soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que gané por elección popular”, le respondió, lo que generó un tenso momento.

A siete meses del incidente, Neme reflexionó sobre la situación y sostuvo que lo considera “una falta de respeto”, y que la frase de la alcaldesa fue “una pará de carros”.

“Fue una broma en un juego con la Diana a raíz de unas declaraciones de la alcaldesa”, explicó. Sin embargo, indicó que “no lo veo como un machismo porque yo podría haber tratado a un hombre de la misma manera”.

“La sátira no estaba ajustada”, cerró.