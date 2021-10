Una de las boybands más populares durante la década de los ’90 está de regreso. Este lunes, New Kids on the Block anunció que volverá a los escenarios con una gira de conciertos por Estados Unidos.

El tour titulado “MixTape” contempla un total de 50 fechas, donde el puntapié inicial será el próximo 10 de mayo de 2022 en el Heritage Bank Arena en Cincinnati, Ohio, y se extenderá hasta el 23 de julio con un recital en el Capital One en Washington.

Además, el grupo visitará grandes recintos en ciudades como Nashville, Dallas, Los Ángeles, Atlanta y más, en la que se unirán tres invitados especiales: Rick Astley, Salt-N-Pepa y En Vogue.

Esta nueva gira seguirá la línea de su anterior “MixTape Tour 2019”, donde los intérpretes de Step By Step compartieron escenarios con artistas como Tiffany, Debbie Gibson y Naughty By Nature.

“Nos divertimos mucho en el primer MixTape Tour en 2019, y estamos ansiosos por llevarlo a otro nivel con nuestros fanáticos en el MixTape Tour 2022”, dijo Donnie Wahlberg, miembro de la agrupación, en un comunicado consignado por Billboard.

Según explicó Wahlberg, “estos shows llevarán al público a través de todas las emociones. Poder que Salt-N-Pepa regrese y ahora también que el icónico y legendario Rick Astley y En Vogue se unan a la gira, no podríamos estar más emocionados”.

Getting that confetti ready because we’re coming to a stage near you in 2022!! 🎉 We’re bringin’ our friends @TheSaltNPepa, @rickastley and @EnVogueMusic along for the ride! Sign up for Block Nation in order to get presale access here: https://t.co/WaKzEi6zrF #MixtapeTour2022 pic.twitter.com/5FKeoI8JJv

— New Kids on the Block (@NKOTB) October 4, 2021