Este miércoles, a raíz de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, se realizó un desfile virtual denominado “Parade Across América”, en la que participaron bailarines, cantantes y atletas que celebraron la llegada del nuevo mandatario.

Entre los distintos invitados destacó la presencia de la banda New Radicals, que se reunió especialmente para la ocasión después de 22 años, con el plan de interpretar su único y mayor éxito: You Get What You Give.

Este tema, que alcanzó el tope de los rankings poco después de haber sido lanzada (diciembre 1999), es muy recordada en Chile por haber sido utilizada en programas de televisión y anuncios publicitarios de una empresa de telefonía.

La canción también tiene una conexión especial con Biden, debido a que, según contó el líder demócrata en su autobiografía, su fallecido hijo Beau Biden le hacía escuchar a menudo este hit mientras luchaba contra el cáncer.

La presentación en vivo no solo fue ampliamente comentada en redes sociales, sino que también muchos advirtieron en que el cantante Gregg Alexander apareció con su sombrero característico.