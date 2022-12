Nick Carter la niega: Lo que se sabe de la nueva denuncia por violación contra el cantante de Backstreet Boys

Una nueva y grave denuncia es la que enfrenta el integrante de Backstreet Boys, Nick Carter, quien fue recientemente acusado del delito de violación.

De acuerdo a lo reportado por diferentes medios estadounidenses en las últimas horas, el cantante, de actualmente 42 años, fue denunciado por una mujer que aseguró que fue violada cuando ella tenía solo 17. Además, indicó que la contagió de VPH (virus del papiloma humano).

Shannon “Shay” Ruth demandó al músico este jueves recién pasado en el condado de Clark, Nevada, y afirmó que lo presuntos hechos ocurrieron en febrero de 2001, después de un concierto de Backstreet Boys en Washington, según lo que contó en una conferencia que se transmitió a través de Facebook, consignó Variety.

Los hechos

La denunciante, además, se identificó como autista y con una parálisis cerebral, y confesó que Carter, que tenía 21 años en ese entonces, en aquella oportunidad la invitó a subir al autobús de la gira después de conocerla cuando un grupo de fans pedía autógrafos.

Tras eso, Ruth dijo que Nick le habría entregado “una bebida de sabor extraño que él llamó jugo VIP”, que sería una mezcla de alcohol y jugo de arándano, para posteriormente llevarla al baño y abusar sexualmente de ella.

En el expediente, al que tuvo acceso el citado medio, se detalla cómo supuestamente actuó Carter y que ella lo amenazó con contar sobre el suceso, ante lo que él la habría golpeado en los brazos, además de insultarla y decirle que nadie le iba a creer.

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violó”, dijo Ruth. “Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más… que lo que me hizo Nick Carter”, añadió.

Cancelan emisión de show navideño

Luego de conocer la denuncia, la cadena estadounidense ABC anunció que canceló la emisión del show navideño “A very Backstreet Holiday”, que se iba a transmitir el próximo 14 de diciembre.

El show fue grabado en Los Ángeles y contó con la participación de todos sus miembros: AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough y Nick Carter.

En el programa, interpretaban las canciones de su décimo álbum, A Very Backstreet Christmas, y también iban a aparecer Seth Rogen, Meghan Trainor, Rob Riggle, Nikki Glaser, Ron Funches y Atsuko Okatsuka.

Nick Carter se defiende

A través de su abogado, Michael Holtz, Carter negó la grave acusación.

“Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de mérito legal sino que también es completamente falsa”, comenzó en la declaración.

“Desafortunadamente, durante varios años, la Sra. Ruth ha sido manipulada para que haga acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo. Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista: no hay nada en absoluto en este reclamo, que sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente”, continuó.

Esta no es la primera vez que el integrante de uno de los grupos más icónicos de los 90 es acusado.

Melissa Schuman, actriz y cantante que alcanzó la fama en los 2000, acusó a Carter de una supuesta agresión sexual que habría ocurrido en 2002 tras una filmación.

En ese entonces, Nick emitió un comunicado en el que señaló que “estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la Sra. Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estuvimos juntos o en ningún momento que todo lo que hicimos no fue consensuado”.