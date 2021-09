Durante la tarde de este lunes, la cantante estadounidense Nicki Minaj, compartió a través de su cuenta de Twitter -en que ostenta más de 22 millones de seguidores-, un mensaje que da cuenta de un supuesto efecto adverso que generó la vacuna contra el coronavirus en un conocido de ella.

“Mi primo en Trinidad no recibirá la vacuna porque su amigo la consiguió y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon”, fue lo que comenzó relatando a los internautas.

Luego, la artista agregó que “su amigo estaba a semanas de casarse, ahora la chica canceló la boda. Así que reza y asegúrate de estar cómodo con tu decisión, no intimidado“.

Después de haber planteado esto, la estadounidense recibió una ola de críticas y cuestionamientos por parte de los tuiteros, quienes la acusaron de estar sembrando el pánico y desinformando.

Sin embargo, cabe mencionar que Minaj no obtuvo ningún tipo de sanción proveniente de la red social, ya que el post sigue disponible y a la vista de todos. Al respecto, un portavoz de Twitter indicó al medio The Verge que esta publicación “no viola las Reglas” de la plataforma.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021