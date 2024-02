Nicki Nicole habló tras supuesta infidelidad de Peso Pluma: “Me enteré igual que ustedes”

Nicki Nicole salió al paso de los rumores sobre su quiebre con el cantante mexicano Peso Pluma, luego que este fuera visto de la mano con otra mujer en Las Vegas.

A través de su cuenta de Instagram, la artista argentina rompió el silencio y señaló que “el respeto, es parte necesaria del amor”.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“, agregó.

Finalmente, sostuvo que “con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Nicki Nicole borró sus fotos con Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma se transformaron rápidamente en trending topic en X, con comentarios de sus fans sobre este eventual engaño. Mientras unos apoyaban al cuestionado intérprete de Bellakeo que vendrá al Festival de Viña, otros se dedicaban a defender a la trasandina quien fue jurado en el mismo certamen en 2023.

Si bien hasta ese momento ninguno de los dos involucrados ha salido a confirmar o desmentir todo este supuesto conflicto, Nicki dio una señal que muchos consideraron clave: eliminó todas sus fotos con el artista mexicano.

Asimismo, se viralizó un video en que aparece el intérprete de Ella Baila Sola caminando de la mano junto a otra mujer en Estados Unidos, aparentemente después del Super Bowl.

Peso Pluma ayer en las vegas después del super bowl engañando a Nicki Nicole JAJAJAJAJ, no cabe duda de que Peso Pluma es el maldito ídolo Mexicano de la actualidad pic.twitter.com/tabvwtPOkm — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 13, 2024

