¿Qué pasó con Nicki Nicole y Peso Pluma? De las fotos eliminadas en Instagram al video con otra mujer

A solo horas para que empiece el Día del Amor, Nicki Nicole sorprendió a sus fanáticos con un radical cambio en sus redes sociales: Borró completamente a Peso Pluma de sus fotos.

Esto sería debido a un registro que está circulando en redes sociales, en donde se ve a la pareja de la argentina paseando por Las Vegas, de la mano con otra mujer.

¿Peso Pluma infiel?

En noviembre del 2023, Nicki Nicole y Peso Pluma dejaron atrás los rumores y confirmaron finalmente su relación; sin embargo, ahora han resurgido pistas que afirmarían una posible separación.

Tras el Super Bowl, evento que se llevó a cabo el pasado domingo, vieron al mexicano recorriendo el estado de Nevada junto a una mujer de cabello negro, con la que iba de la mano. Y hay varias pistas que darían a entender que no se trataba de Nicki.

Recordemos que recientemente la cantante argentina se cambió el color de cabello a tonos más claros. Además, ella andaba por Costa Rica al momento del video, lo que que reafirma que no era ella la acompañante de Peso Pluma.

Nicki Nicole borró las fotos con Peso Pluma

Quizás la principal señal de que el amor se acabó, es que la artista argentina sacó de sus redes sociales todas las fotografías en que aparecía La Doble P, en donde la pareja lucía felizmente enamorada.

Incluso, en su última publicación de Instagram, la joven escribió: “Si dicen que soy bandida, no les creas”.

Aún así, no se ha proclamado para explicar qué está ocurriendo en su relación.

Por su parte, el artista de corridos mantiene todas sus fotografías con Nicki y no ha mostrado ninguna señal de que haya problemas en su relación.

Nicki Nicole confirmó el quiebre

A través de su cuenta de Instagram, la artista argentina rompió el silencio y confirmó el término de su relación con el mexicano.

“El respeto, es parte necesaria del amor”, partió diciendo la trasandina, agregando que “lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“.

Finalmente, sostuvo que “con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

