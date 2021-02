El cantante Nick Rivera Caminero, conocido como Nicky Jam, y la modelo Cydney Moreau pusieron fin a su compromiso matrimonial tras experimentar complicaciones de pareja durante la cuarentena por el coronavirus.

El intérprete de X había propuesto matrimonio a su ahora ex pareja justo el 14 de febrero del año pasado. Un año después, confirmó el quiebre de la relación y aseguró que no hay espacio para la reconciliación, porque cuando él se va, “no vuelve”.

En conversación con el influencer Maiky Backstage, Nicky contó que ya no están juntos porque “la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”.

El reguetonero admitió que aún le tiene “mucho amor y mucho respeto” a Moreau. Aseguró que quedaron “en buena tónica y respeto” y “simplemente no funcionó”.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una reconciliación, el estadounidense lo descartó de plano: “cuando yo me voy, yo no vuelvo; cuando yo termino algo ya es porque ya no hay nada. Pero igual mi respeto a ella, la quiero mucho, la amo mucho, y es tremenda persona, tremenda muchacha, pero como pareja no dio y son muchas cosas de por medio, culturalmente hablando… pero tenemos una bonita amistad”.

Nicky Jam conoció a la modelo y deportista norteamericana en 2019, en el set del video musical de su canción Atrévete. Su relación se hizo pública en diciembre de ese mismo año y él le pidió matrimonio para San Valentín del año siguiente.

“Que duremos hasta viejitos, soy el hombre más feliz del mundo y eso no lo cambia nadie”, escribió en ese entonces el cantante.