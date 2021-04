En 2018, el actor nacional Nicolás Oyarzún causó polémica por su opinión sobre el aborto libre en Chile, indicando que no lo encontraba “justificado” y que se debería considerar la opinión del papá.

“No me gustaría el aborto libre en Chile, no lo encuentro justificado, siento que cuando uno tiene que buscar que las mujeres tengan más garantías no hay que bajar garantías del hombre tampoco”, dijo en esa ocasión el intérprete en una entrevista con Soledad Onetto.

En esa ocasión también comento que “si el día de mañana el aborto es libre, ¿qué pasa con nosotros? ¿qué pasa si yo quiero ser papá? Si el aborto es libre también va a existir la posibilidad para que el papá diga ‘yo no quiero tenerlo, así que hazte cargo sola’”.

Lee también: Camila Gallardo cerró su Twitter tras viralizarse tweets con opiniones políticas que dio en 2012 y 2013

A tres años de esos dichos, Oyarzún se retractó de la opinión que mantenía en ese entonces. “Actualmente mi postura es absolutamente distinta”, aseveró en conversación con Revista Velvet.

“Todos los días, los hombres tenemos el trabajo de lograr sacarnos el patriarcado. Además, soy una persona convencida de que las personas cambian sus discursos, y si eso no pasa es porque no estás escuchando al otro“, agregó respecto a sus antiguas declaraciones.