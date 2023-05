“No hay más tumor”: Nicolás Yunge sorprende al revelar que hace más de un año fue diagnosticado de cáncer

Nicolás Yunge, quien se hizo conocido a fines del 2011 por ser parte de “Perla”, sorprendió este jueves a sus seguidores al revelar que hace más de un año y medio está luchando contra el cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer señaló que “una de las razones por las cuales me he alejado de las redes sociales tanto, ha sido para trabajar en mi salud mental y física“.

“Desde que encontraron el tumor en mi cuerpo, mi salud mental empeoró y mi preocupación y ansiedad sufrió mucho. Con mucha alegría después de un año y medio tuve mi último procedimiento y quiero darle gracias a Dios, mi familia y toda la gente que se ha preocupado constantemente de saber cómo estoy”, agregó.

Asimismo, señaló que este jueves le removieron “lo último que quedaba del tumor, no tengo cáncer y no hay más tumor. No puedo expresar mi alegría y alivio de saber que estoy en el camino correcto a mejorar mi vida y vivir la vida sana que me merezco”.

“Este alivio de saber que no tengo cáncer es una de las mejores noticias que me han dado en mi vida, no tengo más palabras para expresar mi gratitud y agradecer el amor y la fuerza que he tenido durante todo este proceso”. añadió.

Del mismo modo, reflexionó que “la vida nos da retos para probar nuestra fortaleza y hoy puedo decir que he vencido uno de los retos más difíciles de mi vida“.

“Muchas gracias desde el fondo de mi corazón a los doctores, enfermeras y todos los seres queridos que me han acompañado en este proceso. Les envío un abrazo enorme y como siempre, les doy las gracias por el amor que me envían constantemente por que me dan fuerza para seguir día a día“, cerró.

La publicación de Yunge va acompañada de una imagen en que aparece sentado en una camilla al interior de un recinto de salud. Además, sus seguidores le enviaron cariñosos mensajes a raíz de lo anterior.

Dentro de las reacciones se encuentra la modelo y ex chica reality española Wilma González, quien señaló “qué alegría más grande, eres un luchador y admirable!!! Tú puedes con todo!!!”.

