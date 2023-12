Nicolás Larraín reveló vergonzoso momento en clínica tras seguir “método Gress”

Nicolás Larraín reveló un vergonzoso momento que vivió en una consulta médica durante su participación en Podemos Hablar, la noche de este viernes.

El presentador de televisión atravesó un complejo momento de salud tras seguir el Método Gress, lo que lo llevó a una consulta médica en busca de ayuda, tras la orden de su hijo.

El vergonzoso momento

Larraín, quien estuvo en compañía de Antonella Ríos, Daniel Alcaino y Helhue Sukni, explicó que subió mucho de peso, lo que lo llevó a acudir a practicar el Método Gress.

Debido a la cantidad de grasas que se ingieren durante el desayuno generó una preocupante hinchazón, lo que alertó a su hijo, quien le ordenó que fuese a visitar un médico y realizarse exámenes.

“Voy en la puerta del doctor y me dice: ‘No. No entres. Anda a hacerte exámenes altiro’. En ayuno, 8 de la mañana. Me sacan sangre, 14 o 15 tubos, quedé mareado. Examen de orina, te dan una botella como de Fanta para estimular la insulina y te pasan un frasquito de tempera transparente con una toalla nova”, explicó Larraín.

El presentador de televisión se quejó de la infraestructura del lugar y reveló la explicación que le dio la enfermera a cargo: “El primer chorrito al wáter y el segundo al frasco”.

Acto seguido Larraín reveló el vergonzoso momento que vivió: “¿Quién tiene segundo chorrito?¿Qué es eso del segundo chorrito? El motor de partida a esta edad cuesta”, señaló.

Finalmente confesó: “Fuerzas la hu… y no sale, no está el chorrito. Empiezas a hacer fuerza, el primer chorrito al wáter y de repente ¡Pá! ¡Pá! ¡Pá! El primer chorrito al wáter, hago la fuerza para el segundo chorrito y me cag…”.

La historia desató las risas entre sus compañeros quienes no podían creer lo que le sucedió a Larraín, sin embargo recibió el apoyo de Antonella Ríos, quien argumentó: “¿A quién no le ha pasado?”

Revisa el video:

