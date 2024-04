Nicolás Massú recordó vivencias de sus abuelos en campo de concentración en Auschwitz: “Es atroz”

En el capítulo de Podemos Hablar de este viernes, el ex tenista abordó esta profunda historia familiar que forjó su carácter. "Cuando era chico, me recuerdo que mi abuelo me llevó a ver la película La lista de Schindler", contó.