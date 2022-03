(EFE) – El actor Nicolás Poblete ha decidido denunciar públicamente los abusos que, acusa, de niños sufrieron él y su hermana mayor por parte de su tío psiquiatra, quién les habría diagnosticado enfermedades, según le contó a EFE.

“Tuve crisis de pánico desde los 9 años hasta los 33, cuando supe por qué tenía este síntoma que no entendía. Jamás lo quise contar para no sentirme condescendido por el resto de la gente, pero no lo podía seguir guardando”, desvela el actor que cuenta toda la historia en Mensajes Privados, la nueva película del director Matías Bize (La Memoria del Agua).

“Fue un tío político, casado con la hermana de mi papá, un psiquiatra afamado en Chile, que siempre ayudó mucho a la familia. Nos hizo creer que teníamos un problema mental nosotros, para tapar su abuso“, relató el intérprete.

Para Poblete, la forma en que decidió hacer pública la situación (en una película) era un modo de hacer “una justicia estética”. Por ahora, no se sabe de un proceso judicial formal contra el denunciado.

“Empecé a buscar abogados y otras personas abusadas, pero no querían denunciar. Cuando yo fui padre, me di cuenta. Cuando eres muy niño y te suceden estos abusos, el cerebro los bloquea hasta que tu tengas un ambiente que sea capaz de contener esa verdad, entonces, brota, porque tienes un lugar de contención, que en mi fueron mi pareja y mi hija”, declaró.

Poblete ha acompañado al cineasta al Festival de Málaga para presentar este experimento cinematográfico que hizo en pandemia, donde actores amigos aceptaron contarle a través de videollamadas historias íntimas, todas ficcionadas, pero auténticas. En su caso, se trataba de una confesión.

“Matías ya sabía y, cuando yo ya había decidido no contarlo, él me pide si soy capaz de decirlo ante la cámara. Lo pensé, y de pronto, por mi oficio de actor y por mi amor por la literatura, decidí enfrentar esto. Para mi el arte es el modo de canalizar toda la rabia de lo que nos pasa. Era transmutar una energía muy negativa en algo”, explicó.

🔴'@matiasbize sabía de mi historia y me pidió relatarla para la película. Lo hice porque ya no podía contener eso más en mi cuerpo. Es parte de mi biografía', nos cuenta el actor Nicolás Poblete en la rueda de prensa de #MensajesPrivados #25FestivalMálaga pic.twitter.com/MJlXdw0vxG — Festival de Málaga (@festivalmalaga) March 22, 2022

Poblete también agregó que “no lo conté a nadie, ni le grité a Chile quién era esta persona, me lo guardé durante años y él, que se cree tan brillante, que creyó que escondería su crimen haciéndonos creer a mi hermana y a mi que teníamos un problema en la mente durante 35 años. Además de haber hecho lo que nos hizo a mi hermana y a mi cuando éramos niños, si se creía inteligente, se encontró con un toro acá”.

Finamente, sinceró que hoy, que es padre, se “muere de miedo” si se le pierde la hija dos minutos “y eso no puede ser”: “Algo tenemos que hacer como sociedad, hay que atreverse a hablarlo, uno no es un superhéroe”.

Mensajes Privados es una íntima y particular aventura de monstruos que conecta con el interior del ser humano con la que Bize compite por primera en el Festival de Cine en Español de Málaga, donde opta a la Biznaga de Oro.

Revisa acá el tráiler de Mensajes Privados: