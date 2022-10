“Uno puede luchar por el amor”: Nicole habla sobre cómo perdonó a Sergio Lagos tras revelarse infidelidad

La cantante chilena Nicole recordó uno de los momentos más difíciles que enfrentó durante su matrimonio con Sergio Lagos, luego que en 2017 se revelara una demanda por paternidad contra el animador de televisión.

“No existen dudas, me haré cargo de todas las responsabilidades que me correspondan, teniendo siempre como meta el bien superior del niño, su cuidado y bienestar”, afirmó el periodista en ese entonces, quien además se sometió a un examen de ADN.

Después de cinco años, la artista habló por primera vez en extenso sobre este tema. “Fue súper difícil, súper complejo, súper triste, pero también me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por el amor”, dijo en entrevista con Revista Sarah.

En esa misma línea, reconoció que es una situación que “cuesta mucho, pero sí, y me sentí una persona que también creció internamente y creo en el amor”. Además, sostuvo que “creo que uno no es perfecto y que los errores no te definen como persona”.

La intérprete de Dame Luz afirmó que “la gente habla mucho sin saber detalles, y el riesgo de que tus hijos pudieran ser abordados por una situación que no comprenden te genera aprendizajes”.

Sin embargo, a pesar de quedar al descubierto una infidelidad por parte del comunicador, Nicole recalcó que “a nosotros como pareja nos hizo ser más fuertes y ser lo que somos hoy día después de tantos años”.

En conversación con ADN, Lagos se refirió los dichos de su esposa, afirmando que la artista “es una mujer hermosa. Es una mujer fantástica, maravillosa”. Asimismo, sostuvo que “ella me ha hecho evolucionar, cambiar, ser mejor”.