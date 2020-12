Preocupantes fueron las últimas declaraciones de Nicole “Luli” Moreno en redes sociales, donde compartió un enigmático mensaje que borró a los minutos después.

“Adiós, llegó el momento de partir, ya no puedo más, destruyeron mi vida. En 10 días más se arrepentirán de todo. Pedí ayuda a gritos y nadie me creyó y escuchó”, escribió la ex chica reality en una Instagram Storie.

“Mamá, como te dije… si me pasa algo solo te pido que cuides a mi hijo! Cuidarlo, no destruirlo”, agregó la modelo.

Lee también: Nicole “Luli” Moreno preocupa a sus seguidores tras enigmáticos mensajes en Instagram

Las palabras de Luli se suman a una serie de comentarios que ha realizado tras sufrir un colapso nervioso en un servicentro de la capital.

Uno de sus extraños dichos ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando realizó un live asegurando que ella es “la primera sobreviviente en el mundo”. De hecho, en su descripción de Instagram mantiene la misma frase.

Las publicaciones han encendido las alarmas entre sus fanáticos, quienes le han pedido que resguarde su salud mental.