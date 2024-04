“Modo focus deporte”: Luli confesó todo lo que dejó de lado para llevar una vida fitness

Nicole Moreno lleva alrededor de 5 años manteniendo un estilo de vida fitness, para la que debió dejar atrás numerosas cosas y personas, para lograrlo.

Desde su alimentación hasta las horas de sueño, entrenamientos y consumo de suplementos acorde a sus metas, es parte del plan que tienen a Luli con el 60% de su cuerpo siendo músculo.

Nicole dejó a sus amigos para ser fitness

“Para mí el fitness… En Chile es una disciplina, pero en el mundo es un deporte (…) tienes que dejar cosas de lado“, comentó la empresaria en el programa Sabores de Zona Latina.

En este sentido, fue consultada sobre qué debió dejar de lado, a lo que ella confesó que algunas amistades. “No me sumaban en el sentido de la lealtad. Yo soy súper power, en el sentido de que me la juego en mis amistades”, detalló.

Si bien Moreno no mencionó a nadie, dio a entender que no se habían portado honestamente con ella, por lo que había optado por sacarlos de su vida. “Gente tóxica ¡Chao! Permiso, vengo yo, modo focus deporte“, continuó.

Por otra parte, explicó que su mayor cambio personal fue desde adentro hacia afuera, sobre todo en los alimentos. “Somos lo que comemos”, mencionó, agregando que le gustaría estudiar nutrición deportiva.

