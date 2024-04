“Hay gente tan desubicada”: Nicole Moreno sorprendió con confesión sobre su pasado como “Luli”

Nicole Moreno inicialmente fue conocida por su apodo Luli, el cual marcó la farándula hace algunos años. En este sentido, la influencer fue consultada si le acomodaba que la siguieran llamando de esa forma.

En ese sentido, la modelo asistió al programa Sabores, donde recordaron su pasado farandulero y la interrogaron respecto al apodo que la hizo conocida.

“Era un personaje que adoro y le tengo mucho aprecio. Me brindó bastante satisfacciones, sin embargo, ahora puedo estar ligada a la moda y al deporte”, explicó la campeona fitness.

A lo anterior, agregó que la molestia dependía de quién la nombre. “Hay gente tan desubicada, cercana a mí me refiero, que me han dicho L-U-L-I, cierta persona me dijo eso y me molestó”, contó en el espacio.

“Pero, la gente en la calle, mall, supermercado, en los lugares que yo sitúo habitualmente y que me digan ‘Luli’, siento que hay un recuerdo lindo y cariño. No me molesta, pero mi gente cercana que yo aprecio, respeto y adoro, (que me digan) Nicole”, explicó tajante

