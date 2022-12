Nicole “Luli” Moreno realiza potente declaración de amor a su pololo: “Primera vez que me dejan ser yo misma”

Una romántica declaración de amor fue la que realizó el empresario Italo Grottini a su actual pareja, Nicole “Luli” Moreno, a dos meses de iniciar su relación.

Según dijo a LUN, “en ella encontré todo lo que buscaba en una mujer: Una compañera de verdad. Tenemos una compatibilidad del 100%”.

De hecho, el emprendedor dedicado al área de la nutrición fue parte del duro entrenamiento que la modelo siguió para ganar su último concurso fitness hace 10 días, entregándole consejos de postura y alimentación.

“Es muy competitiva en el fitness. Tiene una muy buena cintura natural. Hacía muchos abdominales y eso agranda la zona media. Como quería que su cintura luciera mejor, le dije que parara de hacer abdominales”, dijo.

Al ser consultado si es que alguna vez salen de fiesta, Grottini señaló que sus panoramas de fin de semana son dormirse temprano para al día siguiente, temprano en la mañana, dar un paseo en bicicleta o trotar al aire libre, en el cerro San Cristóbal o en el Parque Bicentenario.

Sobre cómo se conocieron, reveló que su primer acercamiento fue en el gimnasio, cuando él decidió hablar con la influencer.

“No buscaba coquetear sino que hablar sobre nutrición. Hablamos de lo que hacía cada uno y nos dimos cuenta que los dos estábamos solteros. Nos empezamos a gustar y desde entonces no nos separamos. Me encanta que sea tan alegre y disciplinada“, contó.

Por su parte, Nicole también abordó cómo es su relación con Italo, asegurando que “es mi alma gemela”.

“Es todo lo que quiero, congeniamos muy bien. Me da un amor puro y leal, no hemos tenido peleas, es mi partner, mi confidente“, sostuvo.

En cuanto a las cualidades que más destaca de su novio, pese a que su relación es aún incipiente, comentó que “me ha demostrado que me ama, no me pone límites en lo que visto ni en mi personalidad. Primera vez que me dejan ser yo misma“.

Sin embargo, al revisar las redes sociales de la modelo fitness, hubo un reciente mensaje que llamó la atención, sobre todo por el uso del siguiente hashtag: #Despechada.

En una historia que subió a su Instagram, dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir esta frase: “Cuando una mujer quiere al hombre que nunca pudo tener… es capaz de reírse de su propia pareja actual”.

¿Qué habrá querido decir con esto?