Trabajará con entrenador de Maluma: La alegría de Nicole Moreno con su nuevo logro en el mundo fitness

Un exitoso presente es el que vive Nicole Moreno, quién hace un par de años dirigió sus esfuerzos en cultivar una vida saludable y hoy por fin ve los alegres resultados.

Dedicada de lleno al modelaje fitness, la empresaria se coronó campeona en 2021 de la competencia Ms. Universo realizada en Asunción, Paraguay, y en 2022 también triunfó en las categorías Wellness y Open en el “Santiago Muscle Fest”.

Así, a punta de esfuerzo y perseverancia, Luli se ha convertido en un verdadero rostro del ejercicio del cuerpo, razón por la que esta semana se reveló que será embajadora de una importante plataforma de deporte creada por un referente latinoamericano.

Se trata de COOLTO Fitness, un nuevo espacio dedicado al ejercicio creado por Yasmany Rodríguez, entrenador de distintas celebridades como Maluma, Gente De Zona y Julián Gil, entre otros. “La elegimos por su inspiradora historia de transformación”, contó en Las Últimas Noticias.

“Me siento orgullosa de mí misma”

Asimismo, el fundador de la plataforma de entrenamientos que ofrece retos deportivos señaló sobre Luli que “he visto su proceso de cambio de principio a fin. Sé que empezó desde adentro y se cultivó hacia fuera. Eso es lo que buscamos. Personas reales. Transformaciones reales que motiven a todos los latinos“.

Nicole Moreno, por su parte, aseguró que conoció a Yasmany y declaró sentir orgullo por este nuevo desafío. “Ya tuve el honor de conocer a Yas, un hombre tan importante aquí en Miami. Nos conocimos en su gimnasio, conversamos y nos sacamos fotitos. Me pareció muy pro todo”, dijo.

Siguiendo esa línea, la influencer confesó que “me siento muy orgullosa de mí misma”. “Me propuse ser un referente de la vida saludable y lo logré. Eso me da mucha emoción“, expresó.

“Cuando me di cuenta de que mi estilo de vida solo me llevó a cosas positivas, me llamó la atención que se transformó en un hábito. El cambio viene de adentro hacia fuera. Es una pasión y me gustaría ayudar a la gente a transformar sus vidas. Comencé con la vida sana, incluida la alimentación, diría que el 2019. Toda mi familia me apoya y yo estoy feliz“, concluyó Moreno.