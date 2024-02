Luli preocupó a seguidores con enigmático mensaje: Habló de “dolor”

Nicole Moreno, popularmente conocida como “Luli“, preocupó a sus seguidores de Instagram al compartir un enigmático mensaje que terminó borrando minutos después, durante la tarde de este viernes.

La modelo incluso se refirió a la situación que están viviendo los ciudadanos de la región de Valparaíso a raíz de los incendios forestales y lanzó un críptico mensaje respecto de las donaciones.

¿Qué dijo Luli?

Mediante una publicación en su perfil de Instagram, Moreno señaló: “Me quiero sincerar con ustedes. Me he ausentado por mucho tiempo de las redes y es por un motivo muy personal y no menor. Es por eso que llegó el momento de contárselos”, aseguró.

Sin embargo, la modelo no ahondó en mayores detalles y agregó: “Todos tenemos momentos buenos y no tan buenos. Juro que me encantaría volver a sonreír como en esta foto. ¡Pero el dolor es más grande!”.

El mensaje levantó las alarmas de sus seguidores, cuando Nicole Moreno aseguró: “Trato de ser fuerte día a día ¡Pero no siempre se puede!”.

Potente mensaje por incendios forestales

Moreno también aprovechó la instancia para referirse a la catástrofe que están viviendo las personas en la región de Valparaíso, a raíz de los incendios forestales.

“También he estado presente y viviendo el dolor de lo que sucedió en la quinta región. Yo, la verdad, me gusta apoyar, pero toda la vida lo he realizado de forma muy especial, de bajo perfil”, aseguró.

En esa misma línea, la modelo envió buenos deseos a quienes la siguen: “Siempre desee mostrarme fuerte, pero hoy me quise sincerarme con ustedes ya que también me han preguntado mucho…Les deseo mucha paz, tranquilidad y amor”, señaló.

Síguenos en