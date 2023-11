Nicole Moreno llegó a la clínica por problema de salud: “Sentía un dolor tremendo que me asustó”

Nicole Moreno preocupó a sus seguidores en redes sociales luego de compartir, a través de sus historias de Instagram, que se encontraba con un intenso dolor de estómago y nauseas que la habían atormentado durante cuatro días.

Y fue justamente horas más tarde de que compartiera dicha información que el malestar aumentó, razón por la que debió acudir hasta la Clínica de la Universidad de Los Andes para ser atendida por sus dolencias.

Fue ahí que los médicos le entregaron la información que explicaba el dolor tan fuerte que sentía: “Me diagnosticaron una gastroenteritis, pero ya estoy mejor“, fue como luego dio a conocer además que iba evolucionando.

Los síntomas de ‘Luli’

“Me puse sensible con dolores en el cuerpo y escribí en Instagram a modo de desahogo”, reveló a LUN sobre los primeros momentos del problema de salud que la acomplejó.

“Sentía un dolor tremendo que me asustó, venía del martes con esto. Y bueno, la noche del jueves, la zona abdominal se me contraía de una forma que me asustó mucho. Estaba sola en mi departamento y me asusté”, confesó.

¿Qué lo ocasionó?

“Desde hace muchos años que yo controlo mi alimentación con productos sanos, pero este lunes después de animar un evento en Enjoy Coquimbo quise darme un gustito“, detalló sobre lo que pudo haber desencadenado la gastroenteritis que le diagnosticaron en la clínica.

Y es que la modelo e influencer disfrutó de un cóctel en que ingirió dos helados, un chocolate e incluso un completo italiano; alimentos que no están presenten en su alimentación cotidiana y que ella atribuye como culpables de sus dolores.

