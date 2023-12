Pololo de Nicole Moreno reveló detalles de su tierno gesto por cirugía: “Pidió meterse a pabellón”

Nicole Moreno vivió un complejo fin de semana, junto a su pareja, Ítalo Grottini, quien sufrió un problema de salud que lo mantuvo hospitalizado.

Según comentó el emprendedor a LUN, el pasado lunes tuvo que operarse de una hernia abdominal que le salió en el lado derecho. Esta situación mantuvo a Luli muy preocupada, sobre todo por las aprensiones que siente con el uso de la anestesia en procedimientos médicos.

Sobre el origen del malestar, Grottini comentó que “fue provocada el viernes pasado, luego de que en una sesión de entrenamiento levantara 280 kilos en peso muerto“. Tras la compleja maniobra, el deportista se fue directamente a la casa, ya que nunca había sentido un dolor así.

Pareja agradeció apoyo de Nicole Moreno

Ante esta situación, la ex reina del Festival de Viña comentó que “todo lo que le pasó a Ítalo fue súper complejo, no se lo doy a nadie, me preocupé mucho (…) Viví con él todos los dolores que tuvo el fin de semana y más encima se operó, que es algo que a mí me intranquiliza“.

“Nicole estuvo preocupadísima, de hecho, yo tuve que calmarla un poco, le decía que todo iba a salir bien, que tuviera fe en Dios. Ella vivió el dolor que sentí todo el fin de semana y tiene muchas aprensiones con la anestesia“, contó Ítalo.

El emprendedor aprovechó la instancia para mencionar que Luli se comportó increíble y fue su apoyo y compañía durante estos complejos días. “Es una súper pareja, incluso fue tanta su preocupación, que pidió meterse al pabellón para acompañarme“, agregó el atleta.

