“Es el ícono gay #1 en Chile”: Nicole Moreno vuelve a las pantallas con webserie LGBT

Nicole Moreno, popularmente conocida como “Luli”, regresará a las pantallas como protagonista de un nuevo capítulo de una webserie LGBT.

Se tata de Mamones, producción que está pronta a estrenar su tercer capítulo en compañía de la actriz Teresita Reyes, la transformista Janin Day, los youtubers David Montoya y El Tomi, y Francesc Morales, quien también es el director y creador.

“Amo actuar y por eso me motivé a participar y como lo he dicho en algunos momentos, ¡Viva la diversidad! Encuentro que Francesc es una gran persona y profesional, con mucha ética y disciplina y eso me llamó mucho la atención; por ello, volvería a trabajar con él”, comentó Luli sobre esta nueva experiencia.

Por su parte, Francesc indicó que durante la pandemia “he conocido a mucha gente que salió del closet” y que “cuando voy a fiestas me cuentan sus historias y muchos se vieron obligados a volver a vivir con sus familias, otros se dieron cuenta de lo frágil que era la vida”.

“Hay muchos de distintas edades que recién está viviendo sus primeras experiencias. Este capítulo está enfocado en alguien mayor (raramente retratado en las historias gays). Hay mucho de mi historia personal aquí”, continuó Morales, quien también actúa en la producción.

Con respecto a la oportunidad de trabajar con la modelo fitness, el director señaló que “es el ícono gay #1 de Chile. La gente la ama porque ha sido honesta, hemos visto sus altos, sus bajos, sus risas, sus llantos y como ha salido adelante. Sus frases son icónicas y en #Mamones la verán reírse de sí misma y apoyar a la comunidad LGBT. Trabajar con ella fue un sueño cumplido y una idea loca que se cumplió”.

Una buena sensación que se repite con Teresita Reyes. “Trabajar con ella fue lo más emotivo porque estuvo presente cuando salí del closet hace varios años. Estábamos juntos en un festival de cine cuando sucedió. Ella vio en persona lo afectado que estaba y mi evolución. Compartimos escenas muy fuertes durante el capítulo y siento que fue muy sanador”, comentó Morales.

Además, al elenco se suman los populares tiktokers Franco Castagno (250 mil seguidores), Dime.Juanjo (120 mil seguidores), PedroCarlosozi (93 mil seguidores), Frames Shell (20 mil seguidores).

¿Cómo ver el capítulo?

Las entradas para ver el tercer capítulo de Mamones este 7 de mayor de manera online están disponibles en Ticketplus.

Además, la compra incluye el capítulo 1 y 2.