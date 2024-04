Nicole Moreno destapó efecto del bullying que recibió en farándula: “Significó mucho”

Nicole Moreno, popularmente conocida como “Luli”, fue una de las últimas invitadas a la temporada 10 de La Divina Comida, programa de Chilevisión en el que recordó su paso por la farándula chilena y el “bullying” que recibía por esos años.

En conversación con Scarlette Gálvez, René de la Vega y Roberto Cox, este último le comentó que “hubo un tiempo en que a ti te hacían mucho bullying televisivo”, dando paso a una profunda reflexión de la deportista fitness.

Nicole Moreno habló sobre el bullying

Tras la consulta del periodista de CHV Noticias, Moreno respondió que “haber estado en el medio más expuesto de la farándula significó igual mucho, bloquear tus emociones”.

“Ahora se conoce más el tema del bullying, pero en esos tiempos (estaba normalizado), pero tampoco me voy a hacer la víctima, si no fuera por todos esos de carrera no sería, y siempre lo he dicho, la mujer que soy hoy en día, power”, reflexionó.

Mira el capítulo de La Divina Comida acá:

Síguenos en