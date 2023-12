Nicole Moreno vivió momentos de angustia por la cirugía de su pololo: “No se lo doy a nadie”

Nicole Moreno, mejor conocida como Luli, tuvo un difícil inicio de semana debido a que vivió momentos de gran angustia tras una complicación de salud por la que pasó su pololo, Ítalo Grottini.

La modelo alertó a sus seguidores luego de compartir un mensaje con la frase “Dios está contigo”, junto a una foto con su pareja usando bata médica en un recinto hospitalario.

Fue ahí donde comenzó la angustia para la influencer, quien estuvo muy preocupada durante toda la intervención de su enamorado. “Todo lo que le pasó a Ítalo fue súper complejo, no se lo doy a nadie, me preocupé mucho”, reveló en LUN.

La preocupación de Nicole Moreno

Según relató Nicole Moreno “viví con él todos los dolores que tuvo el fin de semana y más encima se operó, que es algo que a mí me tranquiliza. Me preocupaba mucho la anestesia general, obviamente confiaba mucho en el doctor y en su profesionalismo. Pero siempre he tenido miedo a las cirugías por anestesia”.

“Desde hace mucho que le tengo respeto a lo que significan las intervenciones, más si llevan anestesia en general. Independiente de todo los protocolos, una nunca sabe qué puede pasar. Para mí es un miedo que no me gustaría volver a enfrentarlo”, expuso.

Finalmente, la empresaria insistió en lo preocupante que fue para ella y aseguró que “la pasé mal, horrible, no quiero vivir más esto. Me sensibiliza mucho la salud de quienes quiero”.

