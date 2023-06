Nidyan Fabregat repasó a Viñuela y confirmó querella por insulto de mal olor: “Lloro casi todos los días”

La española Nidyan Fabregat reveló con estrés y tristeza que ha enfrentado esta inesperada polémica por desubicados comentarios en su contra y que la mantuvieron en la palestra durante las últimas semanas.

Todo se originó en el programa Tal Cual de Raquel Argandoña, Francisca Merino y José Miguel Viñuela; pero la situación empeoró debido a un live de Sergio Rojas, quien nombró a la modelo y le adjudicó un comentario alusivo a su cuerpo.

¿Qué dijo Nydian Fabregat?

Al respecto, la ex Pelotón señaló que esta situación ha afectado su embarazo. “Mi bebé está bien, soy yo la que ha estado muy estresada por cosas que han pasado, y eso me causó que bajara mucho de peso“, aclaró en La Hora.

Actualmente Nidyan se encuentra viviendo en Linares, donde ha pasado su embarazo y ha debido enfrentar esta controversia que tachó de “mala leche, cruel”.

“Yo ya venía con un embarazo complicado, y yo creo que a nadie le gustaría escribir su nombre y ver lo que pusieron. Imaginen mi hija después de todo se meta, o lo vea, encuentro que es injusto”, explicó.

“Las acciones legales van sí o sí”

En ese sentido, apuntó contra José Miguel Viñuela, con quien mencionó que tenía una relación cordial y hasta amistosa. Pero ahora, sostuvo, “no tiene perdón. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices. Estás atacando a una mujer, yo he estado tranquila con mi embarazo, y eso a mí me hizo ponerme peor”.

“Lloro casi todos los días por eso, es que me da pena, ¿por qué tienen que venir a ensañarse conmigo?, y fueron los cuatro”, aseguró.

Si bien anteriormente había dado luces de que presentaría una querella por esta situación, en esta ocasión lo confirmó y ahondó en que “ya estoy hablando con los abogados para saber qué vamos a hacer, las acciones legales van sí o sí contra los cuatro“.

“Yo no he estado buscando la televisión, he estado tranquila, para tener a mi hija tranquila. Eso es lo que más quiero, tener a mi bebé tranquila, pues sufrí muchas complicaciones cuando me estresé por todo esto”, contó.

Pero además disparó en contra de las otras figuras, como Merino, de quien cuestionó “por qué no cuenta como es de verdad su vida y lo desastrosa que es“. O Raquel Argandoña, “que no le da vergüenza que tiene la cagada en su casa, con sus hijos, ¿porqué esas dos no lo cuentan?”.

¿Qué dijeron sobre Nydian Fabregat?

Todo partió cuando en el programa Tal Cual de TV+, José Miguel Viñuela sorprendió a sus compañeras Raquel Argandoña y Francisca Merino al recordar una supuesta anécdota con la española.

“Estaba de invitado a un programa de televisión. Llega una chiquilla estupenda, estupenda, estupenda. Más que estupenda, era como esas gallas sensuales, no puedo creer que llega a este programa de invitada. La voy a saludar y siento olor como a poto, sentí olor a poto”, aseguró el comunicador.

Si bien en ese entonces no se entregó el nombre de Fabregat, el periodista Sergio Rojas se colgó de estas declaraciones para asegurar que estaban hablando de Nidyan.

“Voy a ser bien honesto, la Nidyan cuando yo me encontraba con ella en el Diosas, efectivamente, ella parece que come mucho aliño y expelía un olor que era como hindú“, comentó en una transmisión.