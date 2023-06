El drástico giro de Nidyan Fabregat: Abandonó el espectáculo y se fue a vivir a Linares por nuevo trabajo

Lejos de las cámaras y retirada del espectáculo, Nidyan Fabregat vive un emocionante momento personal: Anunció que se convertirá en madre por primera vez tras un embarazo fallido hace 11 años.

Así lo contó en Las Últimas Noticias, donde entregó inéditos detalles de lo que ha sido su vida el último tiempo, pues se encuentra radicada en la ciudad de Linares y trabaja en un centro de estética.

¿En qué trabaja Nidyan?

“En Santiago yo tuve un centro de estética y ahora estoy dedicada a realizar todo tipó de tratamientos. Estoy estudiando para hacer microblanding”, contó, explicando de paso que cuenta con una clientela bastante fiel.

La bailarina relató también que llegó a la región del Maule gracias a una recomendación de una ex manager. Tras un tiempo, confesó que logró acostumbrarse y que se adaptó a la calma del lugar. “Cuando me vine solo quería tranquilidad y acá todo ha sido lindo y difícil a la vez. Yo quería ser mamá y se ha dado aquí, me gustó la tranquilidad de la ciudad y su gente“, indicó.

Un embarazo inesperado

Por otro lado, Fabregat ahondó en su embarazo y señaló que no fue planificado. “Para mí fue una sorpresa genial, ¿sabes? Lo deseaba con todo mi corazón, aunque no creí que podría ser mamá“, confesó.

Sobre esto último, agregó que hace 11 años perdió un bebé y quedó con secuelas. Luego, con una ex pareja volvió a intentar tener un hijo pero el médico le dijo que no podía. “Imagínate, fue una depresión muy grande”, dijo.

Finalmente, la ex chica reality miró su futuro con optimismo y reveló sus planes para los próximos años, junto con dar a conocer el nombre de su guagua. “Será una niña y la llamaré Mía por mi abuela y porque ese es mi segundo nombre. Para el futuro tengo proyectos de abrir mis propios locales y quisiera volver a Santiago”, indicó.

Sobre los crueles comentarios de los que fue víctima recientemente, en tanto, recalcó su estado de plenitud actual y dijo no comprender la motivación tras estos. “No sé por qué inventan cosas, ¿qué tiene la gente en la cabeza? Yo quiero estar tranquila por mi embarazo y recibir a Mía como corresponde”, concluyó.