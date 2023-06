“Tienen que pagar”: Nidyan Fabregat rompe en llanto y anuncia demanda por crueles comentarios sobre ella

La modelo española Nidyan Fabregat, quien hace unos días sorprendió al anunciar que está esperando a su primera hija, anunció una demanda civil contra los autores de desubicados comentarios sobre ella.

Durante una transmisión en Instagram, la ex chica reality indicó que “estoy embarazada y he pasado por muchos procesos, lamentablemente me hospitalizaron hace nada por la polémica que está con (José Miguel) Viñuela, Raquel Argandoña, Pancha Merino y Sergio Rojas“.

“Lo encuentro lo más bajo, no lo entiendo todavía. Yo no molesto a nadie, he estado cuidando mi embarazo porque es de alto riesgo (…) Me ingresaron en el hospital por todo los comentarios cuando vi la entrevista, las burlas, el bullying. Estaban dos mujeres ahí y ninguna me defendió”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó entre lágrimas que “el atacarme de esa forma y dejar mi imagen en el suelo, cuando yo estoy pasando por un proceso muy duro… Perdón, es muy difícil entender todo esto”.

“No quiero volver a estar ingresada en el hospital, sólo quiero tener un embarazo feliz pero gracias a personas como ellos consiguen lastimarte y cuesta muchísimo. En Chile saben que no tengo familia, soy sola acá y nadie va a salir a defenderme“, agregó.

Acciones legales por los dichos

La ex Pelotón señaló que “la única forma de hacer esto es a través de la justicia, porque lo que han hecho conmigo es injusto y tienen que pagar de alguna forma“.

“Tengo que ir al terapeuta y tengo más gastos ahora que antes, y todo gracias a cuatro personas que no tenían nada mejor que hacer que burlarse de una mujer, sabiendo que está embarazada. Es horrible, no se lo deseo a nadie”, apuntó.

En esa misma línea, sostuvo que “ya hablé con mis abogados y no se va a quedar así. Es la única forma con la que me puedo defender, yo no puedo seguir con esto cuando realmente tengo que estar en reposo y ser feliz con mi embarazo”.

“No voy a dejar que ninguna persona dañe mi imagen, que diga que no soy profesional, cuando me he sacado la cresta trabajando“, arremetió.

¿Qué dijeron sobre Nydian Fabregat?

Todo partió cuando en el programa Tal Cual de TV+, José Miguel Viñuela sorprendió a sus compañeras Raquel Argandoña y Francisca Merino al recordar una supuesta anécdota con la española.

“Estaba de invitado a un programa de televisión. Llega una chiquilla estupenda, estupenda, estupenda. Más que estupenda, era como esas gallas sensuales, no puedo creer que llega a este programa de invitada. La voy a saludar y siento olor como a poto, sentí olor a poto”, aseguró el comunicador.

Si bien en ese entonces no se entregó el nombre de Fabregat, el periodista Sergio Rojas se colgó de estas declaraciones para asegurar que estaban hablando de Nidyan. “Voy a ser bien honesto, la Nidyan cuando yo me encontraba con ella en el Diosas, efectivamente, ella parece que come mucho aliño y expelía un olor que era como hindú”, comentó en un live.