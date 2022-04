Niña chilena emocionó a Gene Simmons tras viralizado cosplay en concierto de Kiss

Durante la noche de este miércoles 20 de abril, en un repleto Movistar Arena, Kiss brindó su último concierto en Chile, generando la locura en sus fanáticos quienes llegaron con caras pintadas y disfraces.

La banda musical compuesta por Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer desplegó un completo show en el escenario ante cerca de 12 mil personas, lanzando su gran repertorio musical con grandes clásicos del rock.

No obstante, todas las miradas estuvieron puestas en una pequeña niña que realizó un cosplay, vistiendo la clásica indumentaria del bajista de Kiss, Gene Simmons.

Incluso, el mismo artista compartió en su cuenta de Twitter la fotografía de la pequeña, quién lució totalmente de negro, con la cara maquillada con su apariencia característica y con alas de murciélago.

“Qué puedo decir. Esta es la razón por la que estamos tan orgullosos de tocar con todo nuestro corazón para los fanáticos. Esta joven fan estuvo esta noche, Santiago, Chile (la segunda noche de nuestra aventura de dos noches)”, señaló el también compositor.

What can I say. THIS is the reason we are so proud to play our hearts out for the fans. This young fan was on tonight, Santiago, Chile (the 2nd night of our two night stand). Thanks ⁦@RossHalfin⁩. pic.twitter.com/cMm0PEXx65

— Gene Simmons (@genesimmons) April 21, 2022