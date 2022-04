Los sueños se cumplen: Niño autista tocó juntó a Coldplay durante concierto en México

Después de seis años, Coldplay realizó una extensa gira por México como parte del tour “Music of the Spheres”, en el que ofreció conciertos en distintas ciudades durante más de una semana.

Debido a que la visita se extendió por varios días, ha dejado una serie de momentos para el recuerdo de los fans, como un cover de Juan Gabriel y la colaboración con distintos artistas locales.

Y uno de los más emotivos ocurrió en una de sus fechas en Ciudad de México, el lunes 5 de abril, cuando un invitado especial subió al escenario.

Se trata de Huillo, un niño de 12 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien se volvió viral hace 6 años, cuando su papá compartió un video en que se ve cómo rompe en llanto de la emoción al escuchar Fix You en la anterior visita de los británicos en el país.

Según explicó su progenitor, el pequeño fue diagnosticado a los 4 años y se dieron cuenta que adoraba escuchar música de Coldplay, por lo que no dudaron en llevarlo a uno de los shows de 2016.

En esa ocasión, tras el viralizado video, Huillo fue contactado por la banda, quienes le agradecieron a él y a sus padres que les recordarán por qué valía pena hacer música.

This kind of thing makes it all worthwhile https://t.co/dy8Vm9naxh; Hola Luis y tu hijo hermoso! love cgwj&p — Coldplay (@coldplay) April 22, 2016

Esta vez, el encuentro ocurrió en el Foro Sol, mismo lugar que albergó el momento anterior, donde el ahora preadolescente fue invitado por la banda para tocar Different Is Okay, una canción de su autoría que compuso y subió a su canal de YouTube.

El joven subió al escenario, visiblemente nervioso, por lo que fue animado en todo momento por Chris Martin y el resto de los músicos.

Huillo, 12, joined us onstage at the Foro Sol, Mexico City to perform his song Different Is OK. 💚🤍❤️ @huillo pic.twitter.com/wvkDXICa9g — Coldplay (@coldplay) April 7, 2022

Luego de la presentación, Huillo compartió imágenes del memorable momento con la frase “Si tan solo el mundo fuera así siempre”, además de mostrar una nota que los británicos le dejaron en su camarín.

Si tan solo el mundo fuera así siempre! ❤️ pic.twitter.com/eQWDX3lTlp — Huillo (@huillo) April 5, 2022

Esa noche, cuando regresé al camerino me encontré con la nota más bonita! Se las comparto. Gracias mis @coldplay ❤️ pic.twitter.com/OeccHuTILd — Huillo (@huillo) April 10, 2022

El momento también fue celebrado por los fans que estuvieron presentes en el lugar, que catalogaron a Coldplay como “la mejor banda del mundo” y expresaron que “estamos todos llorando”.

Dime que Coldplay es la mejor banda del mundo sin decirme que es la mejor banda del mundo: Huillo, el niño con autismo que se hizo viral por conmoverse hasta las lágrimas con 'Fix You' en 2016, se reencotró con #Coldplay y tocaron juntos una canción que él mismo compuso. ❤️ pic.twitter.com/eXPiX64Zlp — San MM (@imjustSan) April 5, 2022