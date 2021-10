En la noche de este jueves, se emitió un nuevo capítulo de la recta final de El Discípulo del Chef por las pantallas de Chilevisión. En esta jornada, el desafío que tuvieron que enfrentar los participantes fue el de elaborar diferentes platos en base a pastas.

Uno de los que se vio bastante complicado con la tarea fue Camilo Huerta, quien terminó desesperándose al no lograr su cometido. Mientras batallaba con la masa, exclamaba en tono de evidente molestia “ya no quiero más, me quiero ir para la casa ya“. Posteriormente, incluso lanzó algunos improperios y lanzó la preparación por los aires.

Luego, en la entrevista individual posterior a este episodio, el hombre señaló que “en esa frustración de que no me salía la masa y se me iba para un lado y me la quebraba que no sé porqué, decidí no seguir participando ni seguir intentando porque quizás me iba a frustrar más y tengo una segunda chance entonces quería guardar toda mi energía para ese segundo tiempo”.

Cuando Huerta ya se dio por vencido con esta misión, justo se le acercó el chef Ennio Carota, quien le preguntó cómo iba la masa. “La boté al suelo”, respondió con displicencia. Luego, agregó “chef ya está, me voy directo a eliminación, no tengo ningún problema; no es lo mío”.

“Como un niño te encerraste”, le recriminó el cocinero italiano. El participante, absolutamente ofuscado, se fue a un sector alejado y comenzó a llorar. En ese momento algunos de los compañeros del programa fueron a consolarlo. Finalmente, el personal trainer agradeció a todos por el apoyo en aquel difícil momento.