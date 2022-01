Durante años se ha debatido con relación a las opiniones de terceros con respecto a los cuerpos y a las vestimentas de las personas. No obstante, dichas conductas aún se ven perpetradas en redes sociales y se viralizan todavía más cuando son hacia las autoridades.

“Es muy recomendable tener un asesor de imagen, sobre todo en personas públicas de ambos sexos. Sra Izkia, contrate al asesor de imagen de Raquel Argandoña, que es el mismo que asesora a Kel Calderón y a Vesta Lugg, ahí se va a la segura. Búsquelas en Instagram y verá”, comentó una tuitera.

Su comentario fue a raíz de otra internauta, quien compartió una fotografía de la futura ministra del Interior Izkia Siches, en el momento que se encontraba dando una entrevista a un programa de televisión. “Esta señora no se viste, se tapa“, comentó Ornela.

Una de las personas aludidas en los comentarios fue la actriz chilena Vesta Lugg, quien no demoró en responder las declaraciones.

“Hace años aprendí que no es sano hablar de cómo se visten les otres y sin duda que en el 2022 no la enviaría a buscar asesor, María Paz. Izkia Siches no es definida por lo que se pone. Está donde está por sus características, no por su vestuario“, enfatizó.