El pasado 18 de noviembre, la animadora Marcela Vacarezza aseguró ser “anticomunista” tras comentar el proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo (PC) para modificar el quórum de la Convención Constitucional.

Al respecto, la animadora explicó que “suena fuerte, pero bueno, es así”.

En conversación con Francisco Saavedra a través de su programa Un tinto de verano, transmitido por Instagram, la esposa de Rafael Araneda dijo que sus declaraciones por Twitter fueron tras una salida: “no estaba borracha, para nada, pero estaba más suelta”, declaró.

“La cosa es que leo esta cuestión y una niña me dice ‘se te está saliendo lo anticomunista’, entonces yo le pongo: ‘la verdad es que no se me sale, soy anticomunista’ y eso fue todo”, manifestó la animadora chilena.

Al respecto, Vacarezza confirmó que fue un error. “Yo asumo el error, que se nota más contra la persona, yo debí haber escrito anticomunismo, pero como estaba respondiendo, respondí con la misma palabra”.

Finalmente, aclaró que su anticomunismo no implica que no pueda conversar o compartir con personas que no piensen igual que ella.

“Eso no quiere decir que no me pueda tomar un trago con alguien, conversar con alguien, que tengo amigos que piensan diametralmente distinto a mí y no vamos a estar de acuerdo en ciertos temas, pero en otros sí, porque el ser humano no es sólo un ser político, tenemos muchas otras cosas”, sostuvo Marcela Vacarezza.

