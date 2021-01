Este fin de semana, “Karen Paola” se convirtió en tendencia en Twitter tras la viralización de un video proveniente de España. En el registro se ve a una multitud disfrutando de la abundante nieve en las calles y cantando uno de los hits de la ex integrante de Mekano.

La canción, titulada Ven, se dio a conocer en Chile en la voz de Karen Bejarano, sin embargo, lo que algunos usuarios no sabían, es que el tema ya era conocido anteriormente en el país europeo por la interpretación de la cantante Beth, incluso representó a España en la competencia de Eurovisión.

Lo anterior generó la sorpresa de usuarios que desconocían el origen de la canción y reaccionaron con divertidos mensajes en la red social.

Pediré al tribunal constitucional, el retiro de la nacionalidad Chilena a Karen Paola, por tenernos engañados de por vida y nunca decir que la puta canción que me tenía las bolas como platillo, no eran de ella. Me querellare contra todos los responsables! pic.twitter.com/rBJphwucWj

— MARCELO RETAMAL (@elantiseguido) January 9, 2021