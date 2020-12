En las semanas previas al plebiscito del 25 de octubre, personajes clásicos de teleseries chilenas volvieron a la pantalla para ser parte de la franja del Apruebo y Convención Constitucional.

De esta manera, participaron actores y actrices con sus respectivos papeles en producciones como Romané, Amores de mercado y La fiera, quienes en pocos segundos llamaban a votar por una nueva Constitución.

Dentro del material audiovisual que integró el espacio estuvo el regreso de la familia de “Los Sasa” de la teleserie Brujas, de Canal 13, representada por Alejandro Trejo, Solange Lackington y Héctor Morales.

Sin embargo, en redes sociales extrañaron la presencia de actriz Antonia Santa María, quien interpretó a la inolvidable Sharon Janet, la menor del clan.

En conversación con el podcast Impacto en el rostro, la artista afirmó que “no me invitaron y me dio mucha pena la verdad. Habría participado sin duda por varias razones. Uno porque me dio pena que se vendiera un poco como el regreso de ‘Los SaSa’ después de 15 años y yo decía ‘pero si también soy de parte y no estoy’. Eso fue lo que me dio más pena, decir ‘bah, si éramos los 4, por qué no’”.

“Lo otro que me dio es rabia, porque es un momento político que está muy complejo en donde está todo muy polarizado, en el ambiente del teatro más aún, entonces no participar de eso, no porque uno diga ‘oh, es la media franja’. No. No la encontré tan buena y no la vi tanto, pero sí el símbolo de no estar, significa que estoy en el otro lado. Y es delicado, porque te ponen en un lugar sin quererlo, sin decir nada, que supongo que para algunos yo estaba en otro lado, en el Rechazo, o que no había querido participar y no, no fue así”, agregó.

De todas formas, Santa María pudo manifestar su molestia a una persona. “Hice mi alegato a quien creía que tenía que hacerlo, que no sé si era la persona, pero una vez que lo dije se me olvidó el tema”, señaló.

Actualmente, la actriz está alejada de la televisión y se ha mantenido activa en el teatro, un rubro que se ha paralizado producto de las restricciones sanitarias a causa de la pandemia.