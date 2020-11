Pedro Ruminot compartió un emotivo testimonio a 13 años de la operación que le permitió vencer el cáncer que lo afectó.

“Como todos los años, todos los 14 de noviembre, cumplo 1 año más sin cáncer. 13 años desde el día de la operación”, comenzó la reflexión.

Además, señaló que “hace 13 años no me quería morir, me dolía pensar que podía irme sin haber hecho nada de lo que soñaba hacer desde niño. No iba a viajar, no iba a tener hijos, no me iba a enamorar como veía que pasaba en los libros y las películas, que no iba a poder hacer comedia, y las mil ideas más que tenía en mi cabeza”.

El comediante, quien afirmó que “era creyente”, le agradeció a Dios por “estos 13 años extra” que, según comentó, “los he aprovechado y he cumplido”.

En la misma línea, el ex Club de la Comedia mencionó una serie de hitos en su carrera y vida personal, como sus presentaciones en los festivales de Viña y Olmué, la publicación de su primer libro, su matrimonio con Alison Mandel, con quien tuvo un hijo, y su camino en el stand up.

“He cumplido la promesa de vivir y espero seguir haciéndolo, otros 13, 23, o 53 más no estarían nada mal”, añadió.

Finalmente, dijo que “sólo me aferré a la vida con toda mi fe y mi alma. Que lo hice con una sonrisa, que cada vez que recibí una de las decenas de quimio en mi cuerpo nunca dejé de sonreír”.