Desde su estreno el pasado viernes, la película No miren arriba (Don’t look up) acaparó el primer lugar de lo más visto por chilenos y chilenas en Netflix. Un fenómeno que no es coincidencia, ya que Chile es prácticamente un país protagonista dentro de la cinta cuya trama está basada en el humor negro y sarcástico contra el poder económico que busca predominar sobre situaciones urgentes como el cuidado de la humanidad o el medioambiente.

El filme, dirigido por Adam McKay, relata el hallazgo de un enorme meteorito por parte de la estudiante Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), quien luego reporta esta situación al astrofísico Randall Mindy (Leonardo DiCaprio). Una situación que alarma a los científicos, pues se trata de una roca de grandes magnitudes que causaría la extinción del planeta Tierra.

De hecho, en la ficción recalcan que es un meteorito incluso mayor al que causó la extinción de los dinosaurios. Por tanto, solo hay seis meses para poner en marcha un plan que logre contrarrestar este fatal panorama para la humanidad y todo ser vivo del que se tiene conocimiento.

Es en dicho contexto cuando Chile salta a la palestra, ya que después de contactar a la NASA y a los departamentos correspondientes a la defensa planetaria del gobierno estadounidense, los responsables del hallazgo sostienen una reunión con la presidenta de dicha nación, interpretada por Meryl Streep.

Allí le explican que se trata de un cuerpo que impactaría al planeta a 100 kilómetros al oeste de las costas de nuestro país. Pero pese a los antecedentes creíbles del suceso, deben enfrentarse a una serie de problemas asociados al negacionismo y las fake news, involucrando además el cuestionado rol de la prensa al momento de afrontar estas noticias.

Sin embargo, las referencias a Chile no se detienen ahí, ya que posteriormente relatan cómo una empresa que se haría cargo de esta problemática, decidió pagar 90 mil millones de dólares al gobierno chileno para hacer frente al tsunami que ocasionará el impacto y con ello la muerte de ciudadanos y ciudadanas del país.

Finalmente, el último nombramiento a Chile se da cuando una autoridad política anuncia en un discurso que, frente a la extinción de la humanidad, miles de chilenos y chilenas intentarían cruzar ilegalmente las fronteras de Estados Unidos para intentar salvar sus vidas. De esa manera, se podría rememorar lo dicho por Donald Trump en relación a la inmigración y la construcción de un enorme muro para evitar la llegada de habitantes de otros países de forma irregular.

Actualmente, No miren arriba está disponible en Netflix y en cines.

A continuación, mostramos una serie de reacciones por la vinculación de Chile en esta satírica película que ha dado de qué hablar.

El meteorito cae a 100km de la costa de Chile.

Rumores de que el gob gringo le pagó al chileno para que no hablen del tema.

No quieren que los millones de migrantes chilenos entren en EEUU.

Y esta foto????

El director de esta película nos conoce de maravillas.#DontLookUp pic.twitter.com/i2WMvrVUwU — 🌳ℤ𝕒𝕚𝕕𝕞𝕒𝕥𝕙𝕤 (@zaidmaths) December 27, 2021

Que chistoso que mencionen a Chile en películas de catástrofes 😂 #DontLookUp pic.twitter.com/fmZupHHTRa — wente 🌳🌳🌳🌳 (@blueveinns) December 27, 2021

Uno de cada 10 asteroides destructores de planetas, prefieren CHILE#NoMirenArriba pic.twitter.com/xp7ZQnpv3Y — jp defender (@jpgomezgc) December 27, 2021