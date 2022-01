La película No miren arriba (Don’t look up) se transformó en un verdadero fenómeno en el mundo y principalmente en Chile, ya que la cinta protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, hace referencia al país producto de un asteroide de grandes dimensiones que caerá a 100 kilómetros de las costas del territorio nacional.

Al mismo tiempo, la producción cuenta con un gran elenco de actores, quienes se encargan de realizar una ácida crítica a las fake news, a la manipulación y el poder de los grandes grupos económicos, además del rol que juega el periodismo en hitos tan importantes como la eventual extinción del planeta Tierra.

Producto de esto, el filme se ha vuelto en un verdadero éxito en la plataforma de streaming Netflix.

Ante esta popularidad, los fans de la película comenzaron a fijarse en detalles que aparecieron en la pantalla pero que pasaron desapercibidos hasta ahora.

De esa manera, usuarios de Twitter evidenciaron que el número de teléfono que aparece en una publicidad de la cinta, tiene un origen en la realidad.

Precisamente, este teléfono surge cuando el doctor Mindy, interpretado por DiCaprio, comienza una campaña mediante la cual se pretende que la ciudadanía asustada por la caída de este asteroide, llame a las autoridades y se les responda las dudas asociadas a este catastrófico hecho.

Muchas personas decidieron digitar los números y llamar para ver qué había al otro lado de la línea. La sorpresa fue que efectivamente sí existe este teléfono, pero corresponde a una compañía de servicios sexuales. En específico, se trata de una línea telefónica de sexo.

Esta situación desató una serie de bromas en redes sociales y el interés de algunos por confirmar esta información. Por su parte, desde Netflix no se han referido al suceso y, por tanto, no se ha esclarecido si es que corresponde a una coincidencia o a algo intencional.

the most interesting thing about Don't Look Up is that the FEMA/BASH hotline in the commercial is a phone sex number irl

This is a phone number given during the movie Don't Look Up.

I just called it. It's a phone sex line.

Do you…think they checked this number before putting it in the movie? Is it a product placement for phone sex?

The mind boggles. pic.twitter.com/LpaitgqA27

— Now Playing Podcast (@NowPlayingPod) January 2, 2022