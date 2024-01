¡No perdonaron su error! Este es el primer nominado a eliminación en Top Chef VIP

Tras la eliminación de Trinidad Cerda de Top Chef VIP, una nueva semana comenzó en el programa de cocina que ya tiene a dos jugadores fuera de competencia. Por ello, los chefs siguen buscando que los famosos entreguen lo mejor de sí en las cocinas de Chilevisión, aunque no todos corrieron con la misma suerte.

Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast no dudaron en volver a pedirles a los cocineros que entregaran lo mejor de sus conocimientos y dejaran en evidencia lo que han aprendido en estos capítulos.

No obstante, no todo fue risa y los jueces no han dejado pasar los groseros errores que dejaron a un participante al borde de ser eliminado de la competencia culinaria tras ser nominado.

El nominado a eliminación de la semana en Top Chef VIP

Luego de diversas pruebas, los chefs tuvieron que tomar una decisión que no fue fácil para los participantes, esto al determinar quién deberá competir el domingo para quedarse una semana más en competencia.

Finalmente, tras una serie de tensiones en las cocinas de Chilevisión, los jueces decidieron que Raimundo Alcalde es el primer nominado de la semana para dejar la competencia de Top Chef VIP.

Ahora, con esta decisión, el actor deberá esperar a la siguiente persona que lo acompañará para disputar un duelo individual con el objetivo de salvarse de la eliminación.

