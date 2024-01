“No tiene perdón”: Pincoya se amurró tras severo reto en Top Chef VIP

Pincoya no pudo evitar “privarse” y soltó hasta un berrinche en el último capítulo de Top Chef VIP, luego de que los jueces criticaran duramente su plato.

El primer plato de Jennifer Galvarini, la ex jugadora de Gran Hermano, desató un reto e incluso las arcadas de los chefs, por lo que la chilota debió participar en la prueba de eliminación.

“Yo no quiero cocinar”, expresó la participante en repetidas ocasiones mientras elegía los ingredientes para preparar el plato que podría darle una semana más en el programa de cocina.

“Aparte que me dejaron adelante. No tenía ganas de quedar adelante mirándole la cara a nadie”, continuó Jennifer refiriéndose a que le tocó el puesto que queda frente a la mesa de los jueces.

Ante la situación, el chef Benjamín Nast fue a ver a la chilota, sin embargo no fue bien recibido. “Lo que me hizo no tiene perdón”, expresó Pincoya, asegurando que no iba a andar “pelándole las muelas”.

El duro reto a Pincoya en Top Chef VIP

Luego de pasar adelante para mostrar su plato a los jueces del programa de cocina, Pincoya fue durante retada por los chefs.

La preparación de la participante no estaba bien cocida y fue cocinada sin sal, lo que provocó las criticas e incluso arcadas de los jueces.

Sin embargo, lo que más indignó a los chefs fue la actitud de la chilota, ya que no dejó de cantar mientras cocinaba su plato y se negó a preguntarle a sus compañeros como usar una olla a presión.

