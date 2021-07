La actriz y representante de Chile en Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, hizo un fuerte llamado en redes sociales luego de haber confirmado la relación que mantuvo con el doctor Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez.

Mediante su cuenta de Twitter, y ante el revuelo de sus declaraciones, este jueves Nicolás manifestó que “cuando una persona por más que sea pública, cuida y protege su vida privada, debería haber un tema de respeto ahí. No por salir en la tele tienen derecho a meterse en temas de los que yo no hablo porque los guardo para mí”.

Frente a esta situación, enfatizó que “tengo una familia, amigos y entorno que no me gusta exponer, y eso debería ser respetado. Soy una persona igual que todos y me merezco ese derecho“.

“No se imaginan el daño que provocan metiéndose en la vida personal de uno”, concluyó la joven.

Dichas aseveraciones surgieron luego que este miércoles se diera a conocer una entrevista que mantuvo la actriz con un diario nacional, instancia en la que entregó antecedentes sobre el romance que tuvo con el médico cirujano.

En específico, contó que “nos conocimos por amigos en común” y que el amor surgió porque “teníamos buena onda y nos llevábamos bien”. Asimismo, describió la relación como una experiencia “bacán”, pero que ahora no hay “ninguna” posibilidad de volver.

Sin embargo, en la conversación también hizo hincapié en la filtración de esta relación que terminó hace tres meses, debido a que “el tiempo que estuvimos siempre tuvimos cuidado, nos preocupamos de que fuera algo reservado”.