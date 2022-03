La música urbana, específicamente el género del reggaeton, está marcado por las rivalidades musicales entre dos o más artistas del género, lo que no tan solo es ocasionado por temas laborales, sino que, en muchas ocasiones, personales.

Las llamadas “tiaraeras”, son piezas musicales que dedica un cantante a otro, con el motivo -como dice su palabra- de “tirarle” rimas que puedan herir o denigrar a la contraparte.

Lo anterior, como algunos internautas recordaron tras la canción de Residente en contra de J Balvin, no es algo nuevo ya que este tipo de piezas musicales han sido parte de la cultura urbana desde sus inicios. Tras lo anterior, revisa las principales pugnas entre artistas urbanos que concluyeron con un beat y una serie de rimas en modo de respuesta.

Daddy Yankee vs Nicky Jam

La lucha entre Daddy Yankee y Nicky Jam fue una de las más épicas en la escenas del reggaetón y del rap. Según se narra, ambos eran muy amigos en sus inicios musicales, pero pasaron a ser enemigos en 2004 luego que Nicky tuviera que lidiar con su adicción a las drogas.

En ese sentido, el big Boss del reggaetón le dedicó algunas rimas relacionadas con el progreso y con las drogas, en un tema titulado “Santifica Tus Escapularios“.

Por su parte, Nicky no dudó en responder. Mediante su tema Lean Back, le tiró: “¿Qué tú pensabas? ¿Que yo me iba a quedar callao’? Nah, estás bien loco, oistes! ¿Mi valentía salió de una pastilla, cabrón? Si cuando hice lo que hice no existía ese notón”.

Finalmente, ya en 2017, tras la recuperación del puertorriqueño, su amistad volvió a renacer, teniendo en la actualidad una buena amistad.

Daddy Yankee vs Don Omar

Con el pasar de los años, Daddy Yankee y Don Omar se convirtieron en los líderes del reggaetón, luego de sus múltiples éxitos musicales y sus crecientes popularidades. Lo anterior, ha hecho pensar entre los fanáticos que existe una “rivalidad sana” entre ambos, lo que no habría quedado reflejado en las dos tiraeras, en las cual los dos fueron los protagonistas.

“Todo el mundo sabe que no hay nadie más plástico que Landrón”, señaló Daddy. “Si tú eres Cangri en la tierra, yo soy el Rey de la luna“, respondió Don.

Arcángel vs Polaco

Una de las peleas más recordadas del reggaetón fue la llevada a cabo por Arcángel y Polaco. Lo que comenzó con una estrategia de marketing, culminó con golpes arriba de un escenario del Coliseo de Puerto Rico.

El mánager de Arcángel, tuvo la idea de que ambos podrían enfrentarse musicalmente, para que los fans pudieran decidir quien era su favorito.

No obstante, Arcángel le tiró un “microfonazo” a Polaco y el concierto tuvo que ser paralizado por cinco minutos, ya que todos se subieron a la tarima para calmar la situación.

En su tema Feliz Navidad, Arcangel comenzaba cantando: “Vamos a tirarle al nene”. Asimismo siguió: “Para mi tu mujer es la que paga la renta“.

Sin embargo, Polaco no demoró en responder: “Sube el volumen, y a Arcángel dile a dios, Dios, voy a matarlo con mi voz”.

Tempo vs Residente

Otra de las batallas famosas es la de Tempo y Residente. Todo comenzó durante los Billboard’s Latin Music Week 2017. René, criticó las canciones latinas incluidas en la lista, confirmando que todas sonaban iguales.

Lo anterior, generó la molestia de Tempo, quien lo calificó de hipócrita en su tiraera Calle sin Salida, en la cual incluso, incluyó los comentarios de Residente al inicio de su canción. “Residente, usted es un inquilino que no paga la renta”, se escucha.

Lo anterior, generó la molestia de Residente, quien no dudó en responder con con su tema Mis Disculpas, canción que duró ocho minutos de puras rimas en contra de Tempo. “Real es tu mamá que tuvo que aguantar mientras tú estuviste preso. Que tuvo que usar el dinero de la sopa, para que tu te compraras cigarrillos y ropa“.

No obstante, el tema no quedó ahí y Tempo respondió con la canción El Bruto, pero Residente no se quiso achicar y puso fin al enfrentamiento con La Cátedra, canción de 12 minutos que rompió el récord mundial de la canción de rap más larga de la historia.

Cosculluela vs Anuel AA

Otro de los casos que pasaron de ser amigos a enemigos fue la lucha entre Cosculluela y Anual AA. Ambos, eran compañeros de trabajo, y aún no se sabe cómo se originó su problema, pero algunos dicen que fue cuando la ex pareja de Coscu, publicó una imagen con Anuel, confirmándolo como el padrino de su hijo.

Asimismo, los fanáticos dicen que ese fue el punto de partida de la pugna. Primero comenzaron con indirectas en redes sociales, hasta que Anuel lanzó Intocable, la que generó múltiples polémicas, ya que insultó a la modelo La Taina y lanzó algunas frases homofóbicas.

Lo anterior, significó el enojo por parte de casi todo el país puertorriqueño que sigue la música urbana, e incluso, Anuel le pidió perdón a la modelo., lo que claramente ya era tarde, porque Coscu logró poner término al enfrentamiento con Categoría COS. “Real hasta la muerte eso es detrás de las redes“, le lanzó.

Rauw Alejandro vs Jhay Cortez

Una de las tiraderas que causó bastante revuelo, fue la de Rauw Alejandro en contra de Jhay Cortez, ya que al cantante que tiene acostumbrado a sus fanáticos con temas románticos y bailables, lanzó Hunter, como respuesta a un conflicto por una canción del pasado.

En el tema Si Pepe, lanzado el 17 de diciembre, en la que participó Rauw, junto a Ankhal, Jhay Cortez, Farruko, Miky Woodz, Arcangel y Luar, Cortez le cantó a la española Rosalía (actual novia de Rauw), generando la furia del artista.

“Afrodisíaco, Vice Versa todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbi, nadie lo ha vuelto a escuchar”, se escucha en el tema.

Asimismo, continúa con frases como: “Nadie te conoce. Me enteré que el tour que anunciaste no estás llenando”. “Estamos aquí y no nos escondemos. Me avisas pa vernos”.